Петряк і Мудрик - в основі Шахтаря на матч з Металістом 1925

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зіграє проти харківського Металіста 1925 у першому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Тейлор, Джурасек, Степаненко, Мудрик, Судаков, Петряк, Сікан
Запасні: Пятов, Шевченко, Корнієнко, Бондар, Козік, Конопля, Фарина, Бондаренко, Очеретько, Тотовицький, Топалов, Кулаков
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Металіст 1925: Мозіль, Шершень, Безуглий, Курило, Рудавський, Мартинюк, Русин, Габі, Кравченко, Ременюк, Зубков
Запасні: Сидоренко, Потімков, Ткачук, Коваленко, Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудік, Пономар
Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.