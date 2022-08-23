Головне
Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:18 1079
Шахтар - Металіст 1925 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 12:53 369
Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:59 9799
ЧС-2023. З надією на Леня та думками про перемогу
Сьогодні 09:33 271
Бенфіка - Динамо: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:27 3155
Шахтар прийме Металіст 1925, Ворскла зіграє із Зорею. Розклад матчів 1 туру УПЛ
Сьогодні 09:15 356
Реванш Хейні - Камбосос відбудеться жовтні
Сьогодні 08:56 281
Динамо зіграє з Бенфікою. Розклад матчів плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:38 391
Циганков та Попов не зіграють з Бенфікою через травми
Сьогодні 08:10 426
Манчестер Юнайтед сенсаційно переміг Ліверпуль у 3 турі АПЛ
Вчора 23:53 990
Прямі трансляції

Петряк і Мудрик - в основі Шахтаря на матч з Металістом 1925

Сьогодні 12:56 148 0
Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом
Петряк і Мудрик - в основі Шахтаря на матч з Металістом 1925
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє проти харківського Металіста 1925 у першому турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Тейлор, Джурасек, Степаненко, Мудрик, Судаков, Петряк, Сікан

Запасні: Пятов, Шевченко, Корнієнко, Бондар, Козік, Конопля, Фарина, Бондаренко, Очеретько, Тотовицький, Топалов, Кулаков

  АктуальноМальорка хоче орендувати Матвієнка

Металіст 1925: Мозіль, Шершень, Безуглий, Курило, Рудавський, Мартинюк, Русин, Габі, Кравченко, Ременюк, Зубков

Запасні: Сидоренко, Потімков, Ткачук, Коваленко, Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудік, Пономар

Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція 9799
Джошуа назвав причину поразки від Усика Джошуа назвав причину поразки від Усика 2762
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 53575
Бенфіка - Динамо: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 3155
Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 1079
Манчестер Юнайтед сенсаційно переміг Ліверпуль у 3 турі АПЛ Манчестер Юнайтед сенсаційно переміг Ліверпуль у 3 турі АПЛ 990
Рекомендуємо
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 17797
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11207 2
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 42850 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 27060 1
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17031 12
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6108