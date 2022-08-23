Бенфіка - Динамо: відео голів і огляд матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

23 серпня київське Динамо зіграє з лісабонською Бенфікою в матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Початок о 22:00 за київським часом.

Дивіться відео голів і огляд матчу у цій новині в режимі реального часу.

Пряма трансляіція поєдинку - на медіасервісі Megogo та Volia TV. Нагадаємо, Мегого є ексклюзивним правовласником на показ єврокубків в Україні в сезоні 2022/23. Детальніше, де і як дивитися Megogo - ТУТ.

Бенфіка - Динамо