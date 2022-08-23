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Аталанта визначилася з цінником на Маліновського

Сьогодні 10:03 645 0
Українець хоче перейти в Тоттенгем
Аталанта визначилася з цінником на Маліновського
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Марсель, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Тоттенгем

Джерело - TuttoAtalanta.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський готовий покинути команду цього літа.

Про це повідомляє Tutto Atalanta.

Український хавбек зустрівся з генеральним директором клубу Лукою Перкассі. Сторони обговорили майбутнє українця.

Маліновський сказав, що готовий піти до оренди в Тоттенгем, не розглядаючи пропозицію Марселя.

Аталанта готова продати Маліновського за 18-20 мільйонів євро. Проте бергамаски не отримувала жодної пропозиції щодо повноцінного продажу Руслана.

Раніше з'являлася інформація Циганков може замінити Маліновського в Аталанті.

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