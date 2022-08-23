Аталанта визначилася з цінником на Маліновського

Джерело - TuttoAtalanta.
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський готовий покинути команду цього літа.
Про це повідомляє Tutto Atalanta.
Український хавбек зустрівся з генеральним директором клубу Лукою Перкассі. Сторони обговорили майбутнє українця.
Маліновський сказав, що готовий піти до оренди в Тоттенгем, не розглядаючи пропозицію Марселя.
Аталанта готова продати Маліновського за 18-20 мільйонів євро. Проте бергамаски не отримувала жодної пропозиції щодо повноцінного продажу Руслана.
Раніше з'являлася інформація Циганков може замінити Маліновського в Аталанті.