Аталанта визначилася з цінником на Маліновського

Українець хоче перейти в Тоттенгем

Джерело - TuttoAtalanta.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський готовий покинути команду цього літа.

Про це повідомляє Tutto Atalanta.

Український хавбек зустрівся з генеральним директором клубу Лукою Перкассі. Сторони обговорили майбутнє українця.

Маліновський сказав, що готовий піти до оренди в Тоттенгем, не розглядаючи пропозицію Марселя.

Аталанта готова продати Маліновського за 18-20 мільйонів євро. Проте бергамаски не отримувала жодної пропозиції щодо повноцінного продажу Руслана.

Раніше з'являлася інформація Циганков може замінити Маліновського в Аталанті.