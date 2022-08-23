Бенфіка - Динамо: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

23 серпня київське Динамо у Лісабоні зіграє матч-відповідь раунду плей-оф кваліфкації Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Зустріч відбудеться на Ештадіу да Луж.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляіція поєдинку - на медіасервісі Megogo та Volia TV. Нагадаємо, Мегого є ексклюзивним правовласником на показ єврокубків в Україні в сезоні 2022/23. Детальніше, де і як дивитися Megogo - ТУТ.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Бенфіка - Динамо