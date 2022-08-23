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Бенфіка - Динамо: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:27 2081 0
Бенфіка - Динамо: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
#Бенфіка, #Ліга чемпіонів, #Роман Яремчук, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

23 серпня київське Динамо у Лісабоні зіграє матч-відповідь раунду плей-оф кваліфкації Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Зустріч відбудеться на Ештадіу да Луж.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляіція поєдинку - на медіасервісі Megogo та Volia TV. Нагадаємо, Мегого є ексклюзивним правовласником на показ єврокубків в Україні в сезоні 2022/23. Детальніше, де і як дивитися Megogo - ТУТ.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Бенфіка - Динамо

  • Команди 7 разів грали в єврокубках - усі в Лізі/Кубку чемпіонів. У Бенфіки - 5 перемог, у Динамо - 1, ще одну гру команди зіграли внічию;
  • Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук і Віктор Циганков брали участь у обох матчах проти Бенфіки у групі ЛЧ сезону-2016/17;
  • Головний тренер Динамо Мірча Луческу двічі зустрічався з лісабонцями (ЛЧ 2007/08) на посаді керманича Шахтаря - 1 перемога та 1 поразка;
  • У попередніх семи зустрічах із Бенфікою Динамо забило лише 1 гол: у груповому етапі Кубка чемпіонів-1991/92 (експериментальний формат ЛЧ - ред) ворота лісабонців вразив Олег Саленко;
  • Бенфіка забила у ворота Динамо 12 голів, 5 із них у КЕЧ-1991/92 в Лісабоні (5:0);
  • У ЛЧ-2021/22 один із голів у ворота Динамо забив вихованець киян Роман Яремчук, який другий сезон проводить у Португалії;
  • Крім 7 матчів із Динамо, Бенфіка зіграла 9 матчів з іншими українськими командами - 4 перемоги, 4 поразки, 1 нічия.
  • У попередніх двох раундах (Фенербахче, Штурм) кваліфікації Динамо двічі знадобився додатковий час. Цікаво, що обидва овертайми кияни змушені були грати у гостьових іграх.
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