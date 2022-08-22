Шахтар підписав бразильського захисника Тейлора

Джерело - Чемпіон.
Шахтар підписав правого захисника ПАОКа Лукаса Тейлора.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Орендна угода розрахована на один сезон.
Чинний контракт бразильця з ПАОК розрахований до літа 2024 року.
🇧🇷 Лукас Тейлор – гравець «Шахтаря»! ⚒ Ласкаво просимо до клубу! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 22, 2022
Бразильський захисник переходить до «Шахтаря» з грецького ПАОКа на правах оренди. Угоду розраховано на один сезон.
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