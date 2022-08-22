Шахтар підписав бразильського захисника Тейлора

Шахтар підписав правого захисника ПАОКа Лукаса Тейлора.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Орендна угода розрахована на один сезон.

Чинний контракт бразильця з ПАОК розрахований до літа 2024 року.

🇧🇷 Лукас Тейлор – гравець «Шахтаря»! ⚒ Ласкаво просимо до клубу! 🧡



Бразильський захисник переходить до «Шахтаря» з грецького ПАОКа на правах оренди. Угоду розраховано на один сезон.



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