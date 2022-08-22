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Шахтар підписав бразильського захисника Тейлора

Сьогодні 22:59 118 0
Орендна угода розрахована на один сезон
Шахтар підписав бразильського захисника Тейлора
#ПАОК, #Шахтар, #Лукас Тейлор

Джерело - Чемпіон.

Шахтар підписав правого захисника ПАОКа Лукаса Тейлора.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Орендна угода розрахована на один сезон.

Чинний контракт бразильця з ПАОК розрахований до літа 2024 року.

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