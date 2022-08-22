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Купуй нову форму ФК «Львів» - допомагай Україні!

Сьогодні 17:27 238 0
Купуй нову форму ФК «Львів» - допомагай Україні!
#ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

ФК "Львів" спільно з титульним партнером клубу Parimatch Ukraine презентували два комплекти форми, в яких команда гратиме в сезоні 2022/23 Української Прем’єр Ліги.

Форма від німецького бренду JAKO виконана в класичному ретро-стилі та в традиційних клубних кольорах. Домашній комплект синьо-золотий, виїзний – біло-сірий. Воротарі цього сезону будуть виступати в червоному, жовтому та зеленому комплектах форми. На передній частині футболки зображений логотип компанії Parimatch, на лівому рукаві – логотип спонсору клубу "Лімо", на правому - шеврон ліги.

Презентація та фотосесія команди у новій екіпіровці відбулася в історичній частині Львова, зокрема біля Порохової вежі, Меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні, муралу присвяченому героям "Азовсталі", на площі Ринок та площі перед Оперним театром. Кожна з цих локацій нагадує, що Україна перебуває у стані війни. Головні символи Львова надійно сховані від ворожих ракет, проте дух міста живий, воно пульсує, та дає надію на переможне майбутнє.

Відновлення футбольного сезону – це теж маленька перемога України. ФК "Львів" та його вболівальники докладають максимальних зусиль до того, щоб допомагати Україні на всіх фронтах.

З перших днів повномасштабної війни з ініціативи ФК "Львів" створено благодійний фонд "Віддані та Відважні", який допомагає людям, які вимушені були покинути свої домівки через через військове вторгнення росії та знайшли прихисток у Львові та Львівській області. Фонд забезпечує внутрішньо переміщених осіб їжею, одягом, речами першої необхідності, допомагає з облаштуванням місць тимчасового перебування.

Всі кошти, виручені з продажу нової форми ФК "Львів", будуть направлені на рахунок благодійного фонду "Віддані та Відважні" для забезпечення потреб ВПО.

Обидва комплекти екіпіровки команди будуть доступні в фан шопі, який незабаром запуститься на офіційному сайті клубу, про що буде повідомлено додатково.

Титульний партнер ФК "Львів" компанія Parimatch Ukraine вже визначила фаворитів сезону УПЛ 2022/23.

Вболівай за ФК "Львів" в у новій формі, заряджай на своїх разом з Parimatch та допомагай Україні!

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