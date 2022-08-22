УПЛ. Чемпіонат твоєї країни повертається!

Джерело - Чемпіон.

Parimatch Ukraine продовжує підтримувати український футбол та українські клуби. Бренд співпрацює з найкращими командами з різних регіонів України: чемпіоном УПЛ – донецьким "Шахтарем", учасником єврокубків СК "Дніпро-1", амбітним одеським "Чорноморцем" та перспективним ФК "Львів".



Українська Прем’єр ліга поновлюється після перерви у вісім місяців. Після багатьох засідань офіційних осіб, погоджень з УЄФА та військовими структурами чемпіонат України сезону 2022/23 все ж буде зіграно, при чому – в традиційному форматі з 16 команд в два кола.

Відродження національної ліги – це теж свого роду перемога, показник того, що мирне життя все ж превалює над війною. Українські клуби братимуть участь в єврокубках, збірні різних вікових категорій потенційно не втратить гравців і зможуть виступати в найближчих кваліфікаціях до міжнародних турнірів, дотичні до організації футбольних матчів люди продовжать працювати, і врешті українські вболівальники отримають можливість спостерігати за грою.

Без зірок, але з амбіціями

З іншого боку сезон УПЛ 2022/23 особливий. "Десна" та "Маріуполь" залишили лігу не за спортивним принципом. Обидва клуби взяли паузу на рік на відновлення після наслідків бойових дій в кожному з регіонів, проте об’єктивно ця пауза може затягнутися, і чи повернуться команди – не відомо. Хоча їх місце в еліті зайняли "Кривбас" та "Металіст" команди, які на власному досвіді показали, що відродження можливе.

Крім власне клубів чемпіонат втратив і багатьох гравців. УЄФА дозволила легіонерам залишати українські клуби всупереч контрактним зобов’язанням, і вони, звичайно, цим скористалися. Найбільше постраждали "Шахтар" та "Динамо", які вимушено попрощалися з гравцями, що задавали тон їх грі та власне генерували цікавість не лише до самих клубів, а й до УПЛ в цілому. Українська Прем’єр ліга врешті стала лігою українських команд, але для неї це величезний крок назад. Поодинокі легіонери, які все ж приїздять в Україну радше створюють ілюзію конкурентності та привабливості чемпіонату, ніж дійсно на нього впливають.

Історичний телепул

Всі матчі чемпіонату будуть проведені якомога далі від регіонів, де ведуться активні бойові дії. Тож клуби з центру та сходу України перебираються в Київ, або на Захід країни. Глядачі на стадіон не допускатимуться, на матчі зможуть бути присутні виключно представники клубів та ЗМІ.

З очевидного позитиву – створення єдиного телевізійного пулу. УПЛ оголосила єдиним транслятором канал Setanta, і якщо "Динамо", "Зоря", "Дніпро-1" та "Рух" врешті поступляться необгрунтованими амбіціями, та вчинять за буквою закону, то вперше в історії українського футболу один телеканал матиме ексклюзивні права на показ чемпіонату.

Інтриги першого кола

Перший легальний букмекер Parimatch Ukraine вже визначив фаворитів та аутсайдерів турніру. Ми впевнені, що незважаючи ні на що, наш чемпіонат може вразити та подарувати інтригуючі поєдинки.



УПЛ стартує 23 серпня матчем чинного чемпіона "Шахтаря" та харківського "Металіста 1925". Матч відбудеться на НСК "Олімпійський" у Києві.

"Гірники" влітку змінили тренера. Місце Роберто Де Дзербі зайняв Ігор Йовічевич. Він же повернув у команду вихованців Андрія Тотовицького та Олександра Зубкова, та запросив в хорватського півзахисника Невена Джурасека. Навіть втративши топових легіонерів, "Шахтар" залишається головною силою чемпіонату, та має без проблем набирати стартові три очки.

"Чорноморець" у Києві в першому турі прийматиме рівненський "Верес". Одесити влітку попрощалися з досвідченими Сухоцьким та Вачіберадзе, натомість підписали Сєліна, Петька, Політило та ще кількох молодих гравців, тож входять в сезон укомлектованими та в максимальній бойовій готовності. "Верес" теж точково підсилився та зберіг кістяк. Минулого сезону одесити поступилися рівнянам в чемпіонаті, проте взимку змогли взяти реванш в товариському Winter Cup. Тепер без жодних домашніх привілеїв міцні серядняки українського футболу спробують стартувати в чемпіонаті з позитивної ноти.

В першому турі мало б відбутися і перше західно-українське дербі. "Львів" та "Минай" були близькі до вильоту з еліти минулого сезону, та за збігом обставин все ж знову спробують довести, що варті місця в УПЛ. Проте, цей матч перенесено через непорозуміння з заявкою львів’ян на сезон.

Також матчі 1го туру за участі "Динамо" Київ та "Дніпро-1" перенесені на 16 листопада через участь клубів у плей-офф Ліги Чемпіонів та Ліги Європи відповідно.

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