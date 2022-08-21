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Призначено арбітрів на матч Бенфіка - Динамо

Сьогодні 15:19 159 0
Усі арбітри - із Франції
Призначено арбітрів на матч Бенфіка - Динамо
#Бенфіка, #Динамо Київ

Джерело - ФК Динамо.

Став відомий склад суддівської бригади, яка працюватиме на матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо, який буде проведено в Лісабоні.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Усі арбітри - із Франції. Головний арбітр - 40-річний Клеман Тюрпен. Востаннє він перетинався з киянами в минулому сезоні Ліги чемпіонів, коли судив матч Барселона - Динамо. Нагадаємо, що та зустріч на Камп Ноу завершилася перемогою каталонців з рахунком 1:0.

Тюрпен ще двічі судив матчі Динамо у Лізі чемпіонів, причому один раз із Бенфікою. Це було у сезоні 2016/2017, коли кияни поступилися у Лісабоні (0:1) у матчі групового етапу. А у сезоні 2018/2019 за суддівства Тюрпена Динамо програло Аяксу (1:3) в Амстердамі у раунді плей-оф.

Перетиналися шляхи Клемана з Динамо і в Лізі Європи. У сезоні 2013/14 за його суддівства "біло-сині" обіграли на виїзді швейцарський Тун у груповому раунді (2:0).

Зазначимо, що на матчах раунду плей-оф ЛЧ задіяно систему VAR.

Арбітри матчу Бенфіка - Динамо:

Головний арбітр - Клеман Тюрпен

Асистенти - Ніколя Дано, Сиріль Гренгор

Четвертий арбітр - Жеремі Піньяр

Арбітр VAR - Жером Брісар

Асистент арбітра VAR - Віллі Делажо

Нагадаємо, матч відбудеться у вівторок, 23 серпня.

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