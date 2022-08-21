Гутцайт: Всі матчі УПЛ транслюватиме Setanta

Джерело - Чемпіон.

Трансляції матчів УПЛ будуть відбуватися на міжнародній компанії Setanta.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Чи плануються взагалі трансляції футбольних матчів в Україні? Трансляції будуть відбуватися на міжнародній компанії Setanta. Вона буде транслювати всі матчі УПЛ. Ми будемо бачити, що відбувається, які матчі. Будуть трансляції на каналах в YouTube, на міжнародних каналах Setanta", - сказав Гутцайт.

Була інформація, що єдиного пулу УПЛ не буде. Матчі Динамо, Дніпра-1, Зорі та Металіста транслюватимуть "плюси", Руха - клубний YouTube.