Іспанський клуб працює над трансфером Матвієнка

Іспанський клуб Мальорка працює над трансфером захисника донецького Шахтаря Миколи Матвієнка.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Мальорка одночасно працює у двох напрямках, намагаючись домовитись і з Шахтарем, і з самим гравцем щодо умов особистого контракту. Здійснити трансфер буде непросто, оскільки Матвієнко є ключовим гравцем для Шахтаря.

Контракт Матвієнка із Шахтарем розрахований до літа 2025 року, трансферна вартість 26-річного українця оцінюється в 11 мільйонів євро.

