Головне
Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси
Сьогодні 02:07 7201
Збірна України перемогла Кіпр на старті відбору до Євро-2023
Сьогодні 13:39 50
Джошуа - про свою промову після бою з Усиком: Коли ти злий, то робиш дурні речі
Сьогодні 13:09 303
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою
Сьогодні 11:44 52676
Людмила Кіченок виграла турнір у Цинциннаті
Сьогодні 10:58 373
Дюплантіс виграв чемпіонат Європи, оновивши рекорд змагань
Сьогодні 09:24 322
Збірна Канади виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею
Сьогодні 08:54 602
Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою
Сьогодні 02:58 6525
Ф'юрі прийняв виклик Усика на бій за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 02:55 7926
Усик: Або Ф'юрі, або завершення кар'єри
Сьогодні 02:31 1240
Прямі трансляції

Іспанський клуб працює над трансфером Матвієнка

Сьогодні 12:54 220 0
Українець може продовжити кар'єру у Мальорці
Іспанський клуб працює над трансфером Матвієнка
#Мальорка, #Микола Матвієнко, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Іспанський клуб Мальорка працює над трансфером захисника донецького Шахтаря Миколи Матвієнка. 

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Мальорка одночасно працює у двох напрямках, намагаючись домовитись і з Шахтарем, і з самим гравцем щодо умов особистого контракту. Здійснити трансфер буде непросто, оскільки Матвієнко є ключовим гравцем для Шахтаря.

Контракт Матвієнка із Шахтарем розрахований до літа 2025 року, трансферна вартість 26-річного українця оцінюється в 11 мільйонів євро.

Мальорка минулого сезону Ла Ліги фінішувала на 16-му місці.

Нагадаємо Мальорка хоче орендувати конкурента Яремчука.

Коментарі ()
Популярне зараз
В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО 36941
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою 52676
Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу 14517
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 100967
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком 27312 2
Джошуа розплакався на пресконференції після поразки Усику Джошуа розплакався на пресконференції після поразки Усику 8422
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 31493 2
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 15381
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 24024
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 82955
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6824
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 19104