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Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23

Сьогодні 16:52 42633 0
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23
#Динамо Київ, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2022/23 відбудеться в Стамбулі 25 серпня. Початок церемонії о 18:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування. 

Процедура

  • У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби – до 26 володарів прямих путівок приєднаються шість переможців раунду плей-офф;
  • Учасників поділять на чотири кошики. У першу чергу потраплять переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. По трьох кошиках, що залишилися, команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА;
  • Для асоціацій із двома представниками у турнірі клуби об'єднають у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Для асоціацій із чотирма представниками буде складено дві пари. Пара складатиметься з урахуванням інтересу телеаудиторії;
  • Команди з однієї національної асоціації не зможуть зустрітись на цьому етапі. Про інші обмеження буде оголошено безпосередньо перед жеребкуванням.

Команди

У жеребкуванні візьмуть участь 26 володарів прямих путівок та шість переможців раунду плей-офф, які стануть відомими за підсумками матчів 23 та 24 серпня.

Склад учасників має бути остаточно підтверджено УЄФА.

Прямі путівки

  • Кошик 1
  1. Реал Мадрид (Іспанія, чинний переможець Ліги чемпіонів)
  2. Айнтрахт Франкфурт на Майні (Німеччина, чинний переможець Ліги Європи)
  3. Манчестер Сіті (Англія)
  4. Мілан (Італія)
  5. Баварія Мюнхен (Німеччина)
  6. Парі Сен-Жермен (Франція)
  7. Порту (Прортугалія)
  8. Аякс Амстердам (Нідерланди)
  • Кошик 2
  1. Ліверпуль (Англія)
  2. Челсі Лондон (Англія)
  3. Барселона (Іспанія)
  4. Ювентус Турин (Італія)
  5. Атлетіко Мадрид (Іспанія)
  6. Севілья (Іспанія)
  7. РБ Лейпциг (Німеччина)
  8. Тоттенгем Лондон (Англія)
  • Кошики 3,4 (остаточно визначаться після раунду плей-оф)
  1. Борусія Дортмунд (Німеччина)
  2. Зальцбург (Австрія)
  3. Шахтар Донецьк (Україна)
  4. Інтер Мілан (Італія)
  5. Наполі Неаполь (Італія)
  6. Спортінг Лісабон (Португалія)
  7. Байєр Леверкузен (Німеччина)
  8. Олімпік Ліон (Франція)
  9. Брюгге (Бельгія)
  10. Селтік (Шотландія)

Раунд плей-оф

  1. Буде-Глімт (Норвегія) - Динамо Загреб (Хорватія)
  2. Копенгаген (Данія) - Трабзонспор (Туреччина)
  3. Рейнджерс (Шотландія) - ПСВ (Нідерланди)
  4. Карабах (Азербайджан) - Вікторія Плзень (Чехія)
  5. Маккабі Хайфа (Ізраїль) - Црвена Звезда (Сербія)
  6. Динамо Київ (Україна) - Бенфіка Лісабон (Португалія)

Груповий етап

32 комани утворять 8 груп. По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Дати

1 -й тур - 6/7 вересня

2-й тур - 13/14 вересня

3-й тур - 4/5 жовтня

4-й тур - 11/12 жовтня

5-й тур - 25/26 жовтня

6-й тур - 1/2 листопада

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.

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