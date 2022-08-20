Варді подовжив контракт з Лестером

Джерело - Чемпіон.
Лестер підписав новий контракт із нападником Джеймі Варді.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Клубна пресслужба підписала новину - "Вечірка продовжується", але на особі Варді розглянути радість від цього непросто.
🎉 𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐬! 🎉#VardyParty2024 pic.twitter.com/9Wde2WxVlf— Leicester City (@LCFC) August 20, 2022
Минулого сезону форвард забив 17 голів та віддав дві результативні передачі у 33 матчах за лисиць.
Нагадаємо Арсенал Зінченка переміг Лестер у 2 турі АПЛ.