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Варді подовжив контракт з Лестером

Сьогодні 14:11 185 0
Англійський нападник продовжить виступати за лисиць
Варді подовжив контракт з Лестером
#Лестер

Джерело - Чемпіон.

Лестер підписав новий контракт із нападником Джеймі Варді.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Клубна пресслужба підписала новину - "Вечірка продовжується", але на особі Варді розглянути радість від цього непросто.

Минулого сезону форвард забив 17 голів та віддав дві результативні передачі у 33 матчах за лисиць.

Нагадаємо Арсенал Зінченка переміг Лестер у 2 турі АПЛ.

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