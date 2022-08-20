Варді подовжив контракт з Лестером

Англійський нападник продовжить виступати за лисиць

Джерело - Чемпіон.

Лестер підписав новий контракт із нападником Джеймі Варді.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Клубна пресслужба підписала новину - "Вечірка продовжується", але на особі Варді розглянути радість від цього непросто.

Минулого сезону форвард забив 17 голів та віддав дві результативні передачі у 33 матчах за лисиць.

Нагадаємо Арсенал Зінченка переміг Лестер у 2 турі АПЛ.