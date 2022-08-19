Головне
Джошуа переважив Усика напередодні чемпіонського бою
Сьогодні 15:12 929
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН
Сьогодні 21:38 6207
Олімпійський чемпіон знову підтримав Україну: історія про справжню чоловічу дружбу та дух суперництва у спорті
Сьогодні 19:08 849
Середа та Болюх вибороли срібло ЧЄ-2022
Сьогодні 17:29 259
Лузан виборола срібло чемпіонату Європи-2022
Сьогодні 16:36 375
Усик - Джошуа: процедура зважування. Як це було
Сьогодні 15:16 1444
ДБР відкрила справу проти Суркіса, - УП
Сьогодні 13:02 868
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання чемпіона світу
Сьогодні 11:59 8684
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 10:23 9526
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 19 серпня
Сьогодні 09:53 388
Прямі трансляції

Кривбас оголосив про відхід півзахисника

Сьогодні 19:25 217 0
Півзахисник покинув клуб
Кривбас оголосив про відхід півзахисника
#Кривбас, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Артем Щедрий

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас оголосив про розірвання контракту з півзахисником Артемом Щедрим.

Про це повдіомляє пресслужба криворізького клубу.

"Футбольний клуб Кривбас офіційно повідомляє про те, що півзахисник Артем Щедрий поКИНУВ клуб (саме так написано в заяві - прим).

Взимку з Щедрим було підписано новий контракт строком ще на 1 рік, до літа 2023 року. Але військова агресія рф вплинула на ситуацію", -  йдеться в повідомленні.

29-річний хавбек приєднався до червоно-білих у червні 2021 року. За цей час футболіст зіграв за клуб 20 матчів (у тому числі 1 поєдинок у Кубку України), забив 6 м'ячів та віддав 6 гольових передач.

Нагадаємо, Кривбас підписав захисника ФК Львів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна наздоганяє росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна наздоганяє росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 15995 1
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати 9526
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 23208
Команда Джошуа подала протест через українського суддю на реванші з Усиком Команда Джошуа подала протест через українського суддю на реванші з Усиком 6250
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: усе про бій за звання чемпіона світу 8684
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН 6207
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 24942
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 29483
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 51935 1
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 25097 4
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 983
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 20630