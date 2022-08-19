Кривбас оголосив про відхід півзахисника

Півзахисник покинув клуб

Кривбас оголосив про розірвання контракту з півзахисником Артемом Щедрим.

Про це повдіомляє пресслужба криворізького клубу.

"Футбольний клуб Кривбас офіційно повідомляє про те, що півзахисник Артем Щедрий поКИНУВ клуб (саме так написано в заяві - прим). Взимку з Щедрим було підписано новий контракт строком ще на 1 рік, до літа 2023 року. Але військова агресія рф вплинула на ситуацію", - йдеться в повідомленні.

29-річний хавбек приєднався до червоно-білих у червні 2021 року. За цей час футболіст зіграв за клуб 20 матчів (у тому числі 1 поєдинок у Кубку України), забив 6 м'ячів та віддав 6 гольових передач.

Нагадаємо, Кривбас підписав захисника ФК Львів.