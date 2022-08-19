Кучер: Дніпру-1 не вистачило єврокубкового досвіду

Головний тренер дніпрян пояснив причину поразки в матчі з АЕКом

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпру-1 не вистачило концентрації в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти АЕКу Ларнаки (1:2).

Про це розповів головний тренер дніпрян Олександр Кучер.

"Ми ретельно готувалися, для нас це була перша офіційна гра, а крім того це була перша єврокубкова гра і для мене, і для багатьох хлопців. Не вистачило концентрації, можливо досвіду єврокубкового і через це у першому таймі було важкувато", - заявив фахівець.

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"Але у перерві поговорили, випустили вперед Артема Громова, і вже стало у нас набагато краще виходити в атаці. У нас були хороші моменти, могли забивати і не один, і не два голи. Могли і виграти, і програти - але це футбол. Було видно у хлопців бажання, що вони прагнули перемагати і здобувати позитивний результат. Ось це мені сподобалося у другому таймі".

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"Атмосфера на стадіоні? Було дуже приємно грати. Чудова атмосфера, хочу подякувати вболівальників, які прийшли на матч і нас весь час підтримували. Нам це дуже сподобалося, їм велике спасибі", - сказав Кучер.

Матч-відповідь між АЕКом Ларнакою та Дніпром-1 відбудеться 25 серпня, о 19:00 за київським часом.