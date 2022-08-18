Кияни можуть змінити місце для єврокубкових матчів

Джерело - Чемпіон.

Наступні домашні матчі у єврокубках Динамо планує грати у Кракові.

Про це повідомляє журналіст Пьотр Слонка.

Клуб збирається використовувати стадіон Краковія імені Юзефа Пілсудьского. На цій арені відбудеться і матч Ліги націй Україна - Шотландія.

До цього Динамо проводило матчі кваліфікації Ліги чемпіонів у Лодзі.

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🇺🇦🇵🇱 Dynamo Kijów żegna się z Łodzią. Stadion Cracovii ma zostać bazą klubu. Tutaj kijowianie chcą zagrać fazę grupową Ligi Europy i być może któryś z meczów ligowych (z Dnipro-1 oraz Szachtarem). — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 18, 2022

Нагадаємо, Динамо поступилось Бенфіці у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.