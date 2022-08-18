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Динамо хоче грати єврокубкові матчі у Кракові, - журналіст

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Динамо хоче грати єврокубкові матчі у Кракові, - журналіст
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Наступні домашні матчі у єврокубках Динамо планує грати у Кракові.

Про це повідомляє журналіст Пьотр Слонка.

Клуб збирається використовувати стадіон Краковія імені Юзефа Пілсудьского. На цій арені відбудеться і матч Ліги націй Україна - Шотландія.

До цього Динамо проводило матчі кваліфікації Ліги чемпіонів у Лодзі.

Нагадаємо, Динамо поступилось Бенфіці у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

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