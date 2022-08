Манчестер Юнайтед покращив пропозицію по Каземіро

Манчестер Юнайтед веде переговори щодо підписання хавбека Реала Каземіро.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Манкуніанці ведуть переговори з клубом та гравцем. МЮ збільшив термін контракту в пропозиції Каземіро.

У п'ятницю клуби мають прийти до згоди.

Casemiro deal. Negotiations now in progress on both player and clubs side with Manchester United, talks will continue on Friday to make final decision. 🚨🔴🇧🇷 #MUFC



Man Utd have offered Casemiro a longer contract than current one with huge salary - but absolutely not double. pic.twitter.com/fwPz7AvjYd