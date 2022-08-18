Гран-прі Формули-1 більше не будуть проводитися в росії (терористичній державі).

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Про це повідомляє керівник Ф-1 Стефано Доменікалі.

"Певні цінності не підлягають обговоренню. Ми беремо участь у перегонах у Саудівській Аравії та Катарі? Ми віримо в силу нашого спорту як двигуна змін. Росіяни платять шалені гроші. Але є речі, які не обговорюються. Ми більше не матимемо з ними справу. Там більше не буде перегонів", - сказав Доменікалі.