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Доменікалі: У росії більше не буде перегонів Формули-1

Сьогодні 19:41 262 0
Керівник Ф-1 розповів про гонки в росії (терористичній державі)
Доменікалі: У росії більше не буде перегонів Формули-1
#Формула 1, #Стефано Доменікалі

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Гран-прі Формули-1 більше не будуть проводитися в росії (терористичній державі).

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Про це повідомляє керівник Ф-1 Стефано Доменікалі.

"Певні цінності не підлягають обговоренню. Ми беремо участь у перегонах у Саудівській Аравії та Катарі? Ми віримо в силу нашого спорту як двигуна змін. Росіяни платять шалені гроші. Але є речі, які не обговорюються. Ми більше не матимемо з ними справу. Там більше не буде перегонів", - сказав Доменікалі.

Нагадаємо, Феттель оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1.

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