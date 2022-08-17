Головне
Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
01.01.1970 03:00 2657
Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з літнього біатлону
Сьогодні 19:27 206
Лискун здобула срібло чемпіонату Європи
Сьогодні 17:14 237
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:58 15416
Усик - Джошуа II: онлайн-трансляція чемпіонського бою
Сьогодні 08:31 2659
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 08:14 5955
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 17 серпня
Сьогодні 07:54 377
Костюк обіграла Джорджі на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Вчора 22:55 476
Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:15 14177
Маліновський зацікавив ТОП-клуб АПЛ
Вчора 21:56 2033
Прямі трансляції

Довбик має прибути в Італію для підписання контракту із Салернітаною

Сьогодні 17:53 638 0
Артем Довбик може змінити клуб
Довбик має прибути в Італію для підписання контракту із Салернітаною
#Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Дніпра-1 Артем Довбик сьогодні має прибути до Італії для підписання контракту із клубом Салернітана.

Про це повідомляє SkySport.

Раніше була інформація, що Довбик перейде до Салернітани на правах оренди з правом викупу. Умови викупу – футболіст заб’є певну кількість голів, а команда не вилетить із Серії А.

Нагадаємо, що окрім Салернітани на Довбика претендували Торіно, Болонья, Бернлі та неназваний клуб Бундесліги.

Минулого сезону Довбик забив 14 м’ячів та віддав п’ять результативних передач у 18 матчах Дніпра-1 у всіх турнірах.

Нагадаємо, Дніпро-1 підпише захисника збірної Алжиру Амаша.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 14177
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 8171
Зупиніть цього Зінченка: іноземний Твіттер-акаунт вражений фінтом українця в матчі АПЛ - відео Зупиніть цього Зінченка: іноземний Твіттер-акаунт вражений фінтом українця в матчі АПЛ - відео 10604
Динамо - Бенфіка: відео голів і огляд матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Бенфіка: відео голів і огляд матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 6840
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція 15416
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 123002
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 18411
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 29315
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4023 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 96634
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5678 1
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 13693 2