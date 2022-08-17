Артем Довбик може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Дніпра-1 Артем Довбик сьогодні має прибути до Італії для підписання контракту із клубом Салернітана.

Про це повідомляє SkySport.

Раніше була інформація, що Довбик перейде до Салернітани на правах оренди з правом викупу. Умови викупу – футболіст заб’є певну кількість голів, а команда не вилетить із Серії А.

Нагадаємо, що окрім Салернітани на Довбика претендували Торіно, Болонья, Бернлі та неназваний клуб Бундесліги.

Минулого сезону Довбик забив 14 м’ячів та віддав п’ять результативних передач у 18 матчах Дніпра-1 у всіх турнірах.

Нагадаємо, Дніпро-1 підпише захисника збірної Алжиру Амаша.