Дніпро-1 - АЕК: дебютний шлях до Ліги Європи

18 серпня, 21.00. Кошице, Словаччина, "Кошицькова футболова арена". Плей-офф ЛЄ.

Джерело - Чемпіон.

"Дніпро-1" розпочинає свій історичний єврокубковий шлях. Український клуб, який навіть немає клубного рейтингу УЄФА, цьогоріч точно гратиме в єврокубках. За умови, що пройде АЕК – в Лізі Європи, програє – рушає до Ліги Конференцій.

Для українців майбутній поєдинок з АЕКом – перший офіційний за останні вісім місяців, тож подивитися, якою стала команда вже Олександра Кучера, чи вистачить хлопців фізично та психологічно, буде принаймні цікаво. Попри чутки "Дніпро-1" все ж втримав в команді лідерів: Артема Довбика, Олександра Назаренка, Олександра Піхальонка, та ще й зміг підсилитися, підписавши аргентинського центрального півзахисника Домінго Бланко та інших. В контрольних матчах, що передували старту в єврокубках, "Дніпро-1" не блищав, три нічиї з посередніми опонентами, команда швидше набирає форму і намагається віднайти власну гру. Тож АЕК попри не надто гучне ім’я може стати складним суперником на шляху до Ліги Європи.

Кіпріоти у цьогорічному розіграші турніру вже здолали датський "Мітьюлланн", а потім вибили з гри сербський "Партизан".

Перший легальний букмекер Parimatch Ukraine та партнер СК "Дніпро-1" вважає українців фаворитами першого поєдинку. Коефіцієнт на перемогу "Дніпра-1" становить 2.46. Шанси АЕК оцінюються у 2.95, нічия – 3.25. Проте кіпріоти є фаворитами на прохід до групового етапу Ліги Європи. Коефіцієнт на їхній успіх за підсумками двоматчевого протистояння – 1.59, натомість для дніпрян – 2.35.

СК "Дніпро-1", що створений 2017го, та АЕК, звичайно, жодного разу не зустрічались між собою, проте "дніпровський слід" в Ларнаці все ж є. За команду грає португалець Бруну Гама, той самий який з легендарним "Дніпром" виходив до фіналу Ліги Європи сезону 2014/15. Власне в тому матчі півзахисник залишився на лавці запасних, але спогадів це не відміняє. 34-річний Гама доєднався до АЕК лише в липні 2022-го у статусі вільного агента, проте вже допоміг команді подолати попереднє сито кваліфікації, тож очевидно, що він зіграє проти дніпрян.

Перший матч протистояння, фактично домашній для української команди, пройде в словацькому Кошице. Одним з факторів, що повпливав на вибір локації – наближенність до кордону з Україною та сильна українська діаспора у Словаччині. "Дніпро-1" розраховує на підтримку.

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