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Луческу: Пишаюсь тим, що Динамо виступає на високому рівні

Сьогодні 08:56 222 0
Луческу: Пишаюсь тим, що Динамо виступає на високому рівні
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Мірча Луческу

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Гравці Динамо повністю віддаються справі, незважаючи на умови, у яких перебувають.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Я пишаюсь тим, що мої гравці виступають на такому високому рівні за таких складних обставин. Ніхто, окрім нас самих, не може відчути, в якій ситуації ми опинилися. Але коли гравці виходять на поле, вони перетворюються на справжніх професіоналів і повністю віддаються справі. Тому я вдячний своїм підопічним", - сказав Луческу.

Сьогодні, 17 серпня, Динамо прийматиме Бенфіку в Лізі чемпіонів.

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