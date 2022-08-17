Луческу: Пишаюсь тим, що Динамо виступає на високому рівні

Гравці Динамо повністю віддаються справі, незважаючи на умови, у яких перебувають.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Я пишаюсь тим, що мої гравці виступають на такому високому рівні за таких складних обставин. Ніхто, окрім нас самих, не може відчути, в якій ситуації ми опинилися. Але коли гравці виходять на поле, вони перетворюються на справжніх професіоналів і повністю віддаються справі. Тому я вдячний своїм підопічним", - сказав Луческу.