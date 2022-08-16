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Луческу: З Бенфікою ми не можемо грати в атакувальний футбол

Вчора 22:39 268 0
Мірча Луческу прокоментував матч проти Бенфіки
Луческу: З Бенфікою ми не можемо грати в атакувальний футбол
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - football24.ua.

Бенфіка має перевагу у класі над Динамо.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"З Бенфікою ми не можемо грати в атакувальний футбол. У них багато швидких майстерних футболістів, які вміють обігрувати та створювати вільні зони. Індивідуально вони дуже-дуже сильні. Але футбол непередбачуваний і тому прекрасний. Бенфіка має перевагу в класі, але у Динамо є серце.

Бенфіка накупила топових футболістів. Вони мають гроші, можуть запрошувати сильних виконавців. Нам доведеться битися, ми в інших умовах. Динамо мусить продавати гравців, команда тренується на одному полі з дітьми, футболісти живуть без сімей.

Ніхто не може відчути, в якій ситуації ми опинилися. Через що ми проходимо, в яких умовах працюємо, з якими труднощами втримуємо команду на високому рівні. Тільки ми це відчуваємо та проживаємо.

Бенфіка – прекрасна команда. Влітку їх підсилили фантастичні гравці Флорентіну та Нерес. Якість складу неабияк збільшилася, вони просто мають більше можливостей, ніж Динамо. Проти нас вийдуть футболісти найвищого рівня, однак у футболі можливо все", – розповів Луческу.

Актуально: Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція

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