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Коваль пояснив перехід у Шериф

Вчора 22:13 233 0
Коваль прокоментував перехід у Шериф
Коваль пояснив перехід у Шериф
#Футбольні трансфери, #Шериф, #Максим Коваль

Джерело - fc-sheriff.com.

Український новачок Шерифа Максим Коваль хоче здобути якомога більше перемог з молдавським клубом.

Про це гравець розповів пресслужбі клубу.

"Видно, що це великий клуб, який має великі досягнення. Вони були, є та будуть. Зі свого боку хочу стати частиною майбутніх досягнень. Я давно хотів повернутися в Європу. Шериф – це дуже хороший варіант, дуже титулований і відомий у Європі клуб.

Я п'ять років провів у київському Динамо, де навіть мінімальна перемога з рахунком 1:0 вважалась поразкою. Ми звикли вигравати. Тому я розумію, куди я потрапив і які завдання ставить клуб.

Знав про клуб ще до переходу в Динамо. У мене друг тут грав. Дуже багато позитивних відгуків. Свої амбіції хочу відсунути на другий план. Хочу, щоб поки я тут, ми здобули якнайбільше перемог, завоювали якнайбільше титулів і дорога в єврокубках була дуже довгою", – розповів Коваль.

Нагадаємо, Коваль став гравцем Шерифа.

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