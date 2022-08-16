Ді Марія травмувався у матчі з Сассуоло

Ді Марія пропустить найближчий матч Серії А

Півзахисник Ювентуса Анхель Ді Марія травмувався у матчі 1-го туру серії А проти Сассуоло (3:0).

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

У футболіста пошкодження привідного м’яза лівого стегна, яке оцінюється як незначне. Через 10 днів його стан буде оцінено повторно.

Таким чином, футболіст точно пропустить матч 2-го туру чемпіонату Італії проти Сампдорії (22 серпня).

34-річний Анхель Ді Марія забив гол та зробив результативний пас у своєму першому матчі за Ювентус.