Півзахисник Тоттенгема Тангай Ндомбеле може продовжити кар'єру в Наполі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Неаполітанці можуть орендувати француза на рік з правом викупу за 30 млн євро. "Шпори" погодяться на цю пропозицію.

Останні деталі угоди обговорюються з футболістом.

Napoli are now set to sign Tanguy Ndombele from Tottenham. Loan fee around €1m, buy option for €30m. Spurs have accepted their proposal. 🚨🔵 #Napoli #THFC



Final details being sorted on player side then it will be done.



Deal revealed on day August 9, now almost done. ⤵️ https://t.co/Cu1ePlNn0I