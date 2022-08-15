Француз не хоче грати з бразильським партнером

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе звернувся до керівництва клубу з проханням продати Неймара

Про це повідомляє журналіст Роман Моліна.

23-річний француз наполягає на трансфері партнера по команді ще з моменту підписання свого нового контракту.

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Натомість, 30-річний бразилець не має наміру покидати паризький клуб.