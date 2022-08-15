Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе звернувся до керівництва клубу з проханням продати Неймара
Про це повідомляє журналіст Роман Моліна.
23-річний француз наполягає на трансфері партнера по команді ще з моменту підписання свого нового контракту.
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Натомість, 30-річний бразилець не має наміру покидати паризький клуб.
Ce n’est pas un problème de tireur de penalty au PSG, c’est un souci d’un joueur demandant à sa direction de faire partir un autre joueur (tout en croyant que ce dernier n’allait pas être au courant).— Romain Molina (@Romain_Molina) August 14, 2022
Pas plus compliqué que ça.