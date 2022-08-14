Лаціо і Фіорентина здобули перемоги: результати 1 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У першому турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.
Українець Віктор Коваленко пропустив матч з Емполі.
Чемпіонат Італії - Серія А
1 тур, 14 серпня
Лаціо - Болонья 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Арнаутович (пен), 1:1 - 68 Де Сільвестрі (авт), 2:1 - 79 Іммобіле
Фіорентина - Кремонезе 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 16 Бонавентура, 1:1 - 19 Окереке, 2:1 - 34 Йович, 2:2 - 68 Б’янкетті, 3:2 - 90+5 Мандрагора
Салернітана - Рома 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 33 Крістанте
Спеція - Емполі 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 36 Нзола