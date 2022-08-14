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Лаціо і Фіорентина здобули перемоги: результати 1 туру Серії А

Вчора 23:42 191 0
Коваленко пропустив матч з Емполі
Лаціо і Фіорентина здобули перемоги: результати 1 туру Серії А
#Емполі, #Лаціо, #Рома, #Спеція, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

У першому турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.

Українець Віктор Коваленко пропустив матч з Емполі.

Чемпіонат Італії - Серія А
1 тур, 14 серпня

Лаціо - Болонья 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Арнаутович (пен), 1:1 - 68 Де Сільвестрі (авт), 2:1 - 79 Іммобіле

Фіорентина - Кремонезе 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 16 Бонавентура, 1:1 - 19 Окереке, 2:1 - 34 Йович, 2:2 - 68 Б’янкетті, 3:2 - 90+5 Мандрагора

Салернітана - Рома 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 33 Крістанте

Спеція - Емполі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 36 Нзола

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