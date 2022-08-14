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Манчестер Юнайтед може розглянути можливість розірвання контракту з Роналду

Сьогодні 20:10 274 0
Португалець хоче грати у Лізі чемпіонів
Манчестер Юнайтед може розглянути можливість розірвання контракту з Роналду
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - isport.ua.

Керівництво Манчестер Юнайтед дуже незадоволене поведінкою Кріштіану Роналду у середині колективу та його ставленням до клубу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Епопея навколо персони Кріштіану Роналду може набути вкрай несподіваного повороту подій.

У середині літа стало відомо, що португалець хоче покинути Манчестер Юнайтед, але пошуки нового клубу футболіста не задалися, а зараз, схоже, він може виявитися не потрібним і манкуніанцям.

Якщо зірковий нападник не зміниться найближчим часом, керівництво клубу почне розглядати можливість розірвання контракту з виконавцем.

Цього сезону Роналду провів 2 матчі в АПЛ, не забивши жодного і не віддавши жодної результативної передачі.

Раніше Роналду може повернутися в Спортінг.

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