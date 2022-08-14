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Тулуза розгромила Труа: результати матчів 2 туру Ліги 1

Сьогодні 17:55 190 0
Тулуза розгромила Труа: результати матчів 2 туру Ліги 1
#Труа, #Тулуза

Джерело - Чемпіон.

У 2-му турі французької Ліги 1 відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
2 тур, 14 серпня

Аяччо - Ланс 0:0

Осер - Анже 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Жанв’є, 2:0 - 10 Унтонджі (авт), 2:1 - 22 Діоні, 2:2 - 77 Салама

Реймс - Клермон 2:4 (2:0)

Голи: 1:0  - 23 Думбія (пен), 2:0 - 30 Балогун (пен), 2:1 - 51 Андрич (пен), 2:2 - 62 Андрич, 2:3 - 72 Сарачевич, 2:4 - 78 Бела

Труа - Тулуза 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Лярусі (авт), 0:2 - 54 Ратау, 0:3 - 85 Хілі

Сьогодні, 14 серпня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще два матчі:

18:05. Ніцца - Страсбур

21:45. Брест - Марсель

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