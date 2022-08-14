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Депортіво - Металіст 4:2: огляд матчу

Сьогодні 18:26 234 0
У переможців хет-трик оформив Кілес
Депортіво - Металіст 4:2: огляд матчу
#Депортіво, #Металіст

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст зазнав поразки від іспанського Депортіво у спарингу. 

Матч відбувся у рамках турніру Trofeo Teresa Herrera Асоціація AGA UCRAÍNA за підтримки мерії міста Ла-Корунья та уряду Галісії, що організують передачу гуманітарної допомоги харків'янам. Збір проводить галіційська асоціація допомоги Україні AGA UCRAÍNA (Іспанія).

Благодійний матч
13 серпня

Депортіво (Іспанія) - Металіст (Харків) 4:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 12 Підлепенець, 0:2 - 20 Підлепенець, 1:2 - 40 Кілес, 2:2 - 45+1 Кілес, 3:2 - 57 Кілес (пен), 4:2 - 64 Нарро

Раніше Металіст отримав нових бенефіціарів.

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