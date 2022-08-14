Корінтіанс хоче замінити Вілліана іншим ексвінгером Шахтаря

Бразильський клуб веде переговори щодо повернення до країни Бернарда

Корінтіанс, який напередодні попрощався з 34-річним ексвінгером Шахтаря Вілліаном, хоче підписати 29-річного Бернарда.

Про це повідомляє Goal.com.

Бразилець виступає з літа минулого року за еміратський клуб Аль-Шарджа.

Головною проблемою у переговорах є небажання Бернарда йти на поступки у питанні заробітної плати. Хавбек готовий повернутися до Бразилії, але за умови, що Корінтіанс платитиме йому стільки ж, як і Аль-Шарджа.

Говорячи предметно, йдеться про 2 мільйони бразильських реалів на місяць, що еквівалентно 380 тисячам євро. Для Корінтіанса ця сума виходить за межі можливостей, тому що Вілліан, який був до того найбільш високооплачуваним гравцем команди, заробляв по 1 мільйону бразильських реалів на місяць, і вдвічі збільшувати оклад для новачка в тімау не готові.

У Аль-Шарджі Бернард є важливим гравцем першої команди, а його контракт розрахований до літа 2023 року, тому еміратський клуб також не горить бажанням розлучатися із футболістом.

15 серпня у Бразилії закривається міжнародне трансферне вікно, а тому до цієї дати стане зрозуміло, чи зможе Корінтіанс підписати Бернарда, чи ні.