Кравець став гравцем Сакар'яспора з 2 турецького дивізіону

Джерело - Чемпіон.
Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Кравець продовжить кар’єру в турецькому Сакар'яспорі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
33-річний українець підписав однорічний контракт з клубом, який виступає у другому турецькому дивізіоні.
Трансфер відбувся на правах вільного агента.
Son olarak Konyaspor forması giyen futbolcu Artem Kravets ile 1 yıllık sözleşme sözleşme imzaladık.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) August 14, 2022
Hoş geldin Kravets!#DelilerinTakım pic.twitter.com/h9nZ0lu1Cd