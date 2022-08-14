Кравець став гравцем Сакар'яспора з 2 турецького дивізіону

Українець підписав однорічний контракт

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Кравець продовжить кар’єру в турецькому Сакар'яспорі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

33-річний українець підписав однорічний контракт з клубом, який виступає у другому турецькому дивізіоні.

Трансфер відбувся на правах вільного агента.