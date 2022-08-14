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Кравець став гравцем Сакар'яспора з 2 турецького дивізіону

Сьогодні 15:53 171 0
Українець підписав однорічний контракт
Кравець став гравцем Сакар'яспора з 2 турецького дивізіону
#Артем Кравець, #Сакар’яспор

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Кравець продовжить кар’єру в турецькому Сакар'яспорі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

33-річний українець підписав однорічний контракт з клубом, який виступає у другому турецькому дивізіоні.

Трансфер відбувся на правах вільного агента.

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