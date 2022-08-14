Стала відомою зарплата Миколенка в Евертоні

Українець заробляє майже 2 млн євро на рік

Джерело - Spotrac.

За 5 років контракту з Евертоном гравець збірної України Віталій Миколенко заробить 8,35 мільйона фунтів (майже 10 мільйонів євро).

Цю інформацію надав портал Spotrac.

23-річний українець отримує 32 115 фунтів стерлінгів на тиждень (майже 38 000 євро). Річна зарплата футболіста складає 1,67 мільйона фунтів (майже 1,98 мільйона євро).

Миколенко став гравцем Ірисок у січні 2022 року. Зарплатня вихованця Динамо в Англії - біля 2 млн євро на рік. У 15 матчах український захисник забив 1 гол.

Евертон невдало розпочав чемпіонат АПЛ 2022/23. Сині програли обидві стартові гри - уперше з 2009 року. У 2 турі підопічні Лампарда поступилися Астон Віллі (2:1).