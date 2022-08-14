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Хаві про нічию з Райо: Просимо набратися терпіння

Сьогодні 09:58 345 0
Каталонці не змогли перемогти в першому матчі сезону
Хаві про нічию з Райо: Просимо набратися терпіння
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Райо Вальєкано

Джерело - Marca.

Нічия Барселони з Райо Вальєкано в першому турі іспанської Ла-Ліги розчароувала каталонців.

Про це заявив головний тренер "блаугранас" Хаві.

"Я розумію розчарування, ми породили багато очікувань. Ми повинні добре аналізувати гру, ставати кращими і продовжувати вірити в модель і продовжувати працювати".

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"Райо дуже добре зіграв у захисті. Нам варто було створювати більше, ніж зазвичай. Шкода, бо ми хотіли показати людям, що на правильному шляху. Цей результат розчаровує, але просимо набратися терпіння", - сказав Хаві.

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