Головне
Сестри Алексіїви здобули золоті медалі на чемпіонаті Європи
Вчора 17:36 446
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 14 серпня
Сьогодні 00:25 64
Маліновський допоміг Аталанті перемогти Сампдорію: результати матчів 1 туру Серії А
Вчора 23:44 429
Арсенал Зінченка переміг Лестер, Евертон Миколенка програв Астон Віллі: результати матчів 2 туру АПЛ
Вчора 21:46 828
Шевадзуцький переміг Джонсона рішення суддів
Вчора 21:25 398
Романчук залишився без медалі чемпіонату Європи на 800-метрівці
Вчора 21:06 354 1
Старікова стала срібною призеркою чемпіонату Європи
Вчора 20:09 267
Українки здобули бронзову медаль на чемпіонаті Європи з академічного веслування
Вчора 14:14 321
Збірна України виграла кваліфікацію в артистичному плаванні на ЧЄ-2022
Вчора 12:08 283
Матчі плей-оф раунда Ліги чемпіонів Динамо з Бенфікою покаже медіасервіс Мегого
Вчора 11:48 710
Прямі трансляції

Металіст поступився Депортіво у благодійному матчі

Вчора 23:33 164 0
У переможців хет-трик оформив Кілес
Металіст поступився Депортіво у благодійному матчі
#Депортіво, #Металіст

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст зазнав поразки від іспанського Депортіво у спарингу. 

Матч завершився з рахунком 4:2. Харківська команда завдяки дублю Підлепенця вів у рахунку 2:0, але суперник зумів до перерви відігратися, а у другому таймі вирвати перемогу. У переможців хет-трик оформив Кілес.

Матч відбувся у рамках турніру Trofeo Teresa Herrera Асоціація AGA UCRAÍNA за підтримки мерії міста Ла-Корунья та уряду Галісії, що організують передачу гуманітарної допомоги харків'янам. Збір проводить галіційська асоціація допомоги Україні AGA UCRAÍNA (Іспанія).

Благодійний матч
13 серпня

Депортіво (Іспанія) - Металіст (Харків) 4:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 12 Підлепенець, 0:2 - 20 Підлепенець, 1:2 - 40 Кілес, 2:2 - 45+1 Кілес, 3:2 - 57 Кілес (пен), 4:2 - 64 Нарро

Раніше Металіст отримав нових бенефіціарів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Український футболіст приєднався до лав ЗСУ Український футболіст приєднався до лав ЗСУ 1526
Тайсон: Усик виявився занадто швидким для Джошуа Тайсон: Усик виявився занадто швидким для Джошуа 2928
Збірна України розгромила Польщу у контрольному матчі Збірна України розгромила Польщу у контрольному матчі 851
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак 10758 2
Арсенал - Лестер - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Арсенал - Лестер - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 993
Арсенал Зінченка переміг Лестер, Евертон Миколенка програв Астон Віллі: результати матчів 2 туру АПЛ Арсенал Зінченка переміг Лестер, Евертон Миколенка програв Астон Віллі: результати матчів 2 туру АПЛ 828
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6795
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 223850 5
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 44279
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 12317
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6743
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 16932