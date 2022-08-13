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Баєр поступився Аугсбургу: результати матчів 2 туру Бундесліги

Сьогодні 18:35 105 0
Баєр поступився Аугсбургу: результати матчів 2 туру Бундесліги
#Аугсбург, #Баєр, #Герта, #Гоффенгайм, #Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

У другому турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
2 тур, 13 серпня

Баєр - Аугсбург 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Єнсен, 1:1 43 Арангіс, 1:2 - 82 Хан

Вердер - Штутгарт 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Фуллькруг, 1:1 - 38 Ендо, 1:2 - 77 Сілас, 2:2 - 90+6 Берк

Герта - Айнтрахт 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Сердар, 1:1 - 48 Аліду

Гоффенгайм - Бохум 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 10 Цолер, 0:2 - 13 Цоллер, 1:2 - 14 Баумгартнер, 2:2 - 23 Кабак, 3:2 - 88 Даббур

Лейпциг - Кельн 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 36 Вернер, 1:1 - 40 Діц, 2:1 - 56 Нкунку, 2:2 - 72 Гвардіол (авт)

Сьогодні, 13 серпня, у німецькій Бундеслізі відбудеться ще один матч:

19:30. Шальке - Боруссія М

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