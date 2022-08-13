Баєр поступився Аугсбургу: результати матчів 2 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У другому турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
2 тур, 13 серпня
Баєр - Аугсбург 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 15 Єнсен, 1:1 43 Арангіс, 1:2 - 82 Хан
Вердер - Штутгарт 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 4 Фуллькруг, 1:1 - 38 Ендо, 1:2 - 77 Сілас, 2:2 - 90+6 Берк
Герта - Айнтрахт 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Сердар, 1:1 - 48 Аліду
Гоффенгайм - Бохум 3:2 (2:2)
Голи: 0:1 - 10 Цолер, 0:2 - 13 Цоллер, 1:2 - 14 Баумгартнер, 2:2 - 23 Кабак, 3:2 - 88 Даббур
Лейпциг - Кельн 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 36 Вернер, 1:1 - 40 Діц, 2:1 - 56 Нкунку, 2:2 - 72 Гвардіол (авт)
Сьогодні, 13 серпня, у німецькій Бундеслізі відбудеться ще один матч:
19:30. Шальке - Боруссія М