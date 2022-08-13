Директор Олександрії: Юридично телепул УПЛ створено

Клуби УПЛ створили єдиний телевізійний пул.

Про це розповів директор Олександрії Дмитро Китаєв.

"Поки що рано щось коментувати, бо офіційна заява УПЛ буде у понеділок. За фактом ми створили телепул більшістю голосів, а далі вже все за протоколом. Тобто юридично у нас телепул створено.

12 клубів із 16 хочуть створити телепул. Зараз такий час, що можна нарешті прийти до цього. Більшість цього хоче.

Ця пропозиція навіть не про гроші. Ця пропозиція для того, щоб футбол хоч хтось зміг побачити. Умовно, якщо не буде телепулу – трансляцій взагалі не буде. Трансляції ляжуть на плечі клубів.

Хтось захоче транслювати один клуб, а хтось не захоче транслювати взагалі нікого. Футбол залишиться просто для двох команд та обслуговуючого персоналу. Сама суть футболу взагалі пропаде. А так футбол буде для людей. Усі зможуть побачити його по телевізору.

Те, що футбол буде безплатним для людей, – будь ласка. Якщо хочете – заплатіть та дивіться онлайн, а якщо немає можливості платити – дивіться у записі, матчі показуватимуться у вільному доступі на YouTube через 24 години. Тому я не розумію, у чому тут проблема", - відзначи Китаєв.