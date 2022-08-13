Головне
Українки здобули бронзову медаль на чемпіонаті Європи з академічного веслування
Сьогодні 14:14 134
Збірна України виграла кваліфікацію в артистичному плаванні на ЧЄ-2022
Сьогодні 12:08 183
Матчі плей-оф раунда Ліги чемпіонів Динамо з Бенфікою покаже медіасервіс Мегого
Сьогодні 11:48 305
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак
Сьогодні 11:19 9836 1
На сайті УПЛ з’явився календар чемпіонату України на наступний сезон
Вчора 23:18 967 3
Визначилися номінанти на Золотий м'яч-2022
Вчора 22:01 791
Україна завоювала третє золото на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Вчора 18:53 869
Фєдіна завоювала золото чемпіонату Європи в технічній програмі
Вчора 17:36 587
Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри
Вчора 16:48 1262 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вчора 14:04 251996
Прямі трансляції

Директор Олександрії: Юридично телепул УПЛ створено

Сьогодні 14:54 213 0
Дмитро Китаєв розповів про ситуацію щодо створення єдиного телевізійного пулу УПЛ.
Директор Олександрії: Юридично телепул УПЛ створено
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fanday.net.

Клуби УПЛ створили єдиний телевізійний пул.

Про це розповів директор Олександрії Дмитро Китаєв.

"Поки що рано щось коментувати, бо офіційна заява УПЛ буде у понеділок. За фактом ми створили телепул більшістю голосів, а далі вже все за протоколом. Тобто юридично у нас телепул створено.

12 клубів із 16 хочуть створити телепул. Зараз такий час, що можна нарешті прийти до цього. Більшість цього хоче.

Ця пропозиція навіть не про гроші. Ця пропозиція для того, щоб футбол хоч хтось зміг побачити. Умовно, якщо не буде телепулу – трансляцій взагалі не буде. Трансляції ляжуть на плечі клубів.

Хтось захоче транслювати один клуб, а хтось не захоче транслювати взагалі нікого. Футбол залишиться просто для двох команд та обслуговуючого персоналу. Сама суть футболу взагалі пропаде. А так футбол буде для людей. Усі зможуть побачити його по телевізору.

Те, що футбол буде безплатним для людей, – будь ласка. Якщо хочете – заплатіть та дивіться онлайн, а якщо немає можливості платити – дивіться у записі, матчі показуватимуться у вільному доступі на YouTube через 24 години. Тому я не розумію, у чому тут проблема", - відзначи Китаєв.

Раніше повідомлялося, що Динамо зірвало створення єдиного телепулу УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри 1262 2
Український футболіст приєднався до лав ЗСУ Український футболіст приєднався до лав ЗСУ 1117
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція 987
На сайті УПЛ з’явився календар чемпіонату України на наступний сезон На сайті УПЛ з’явився календар чемпіонату України на наступний сезон 967 3
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак 9836 1
Тайсон: Усик виявився занадто швидким для Джошуа Тайсон: Усик виявився занадто швидким для Джошуа 2080
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31009 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 24806 4
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 23268
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 16632
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 16727 12
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10466 3