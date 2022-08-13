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Карпати обіграли Прикарпаття у контрольному матчі

Сьогодні 09:38 293 0
Карпати обіграли Прикарпаття у контрольному матчі
#Карпати, #Прикарпаття

Джерело - Чемпіон.

Карпати мінімально обіграло Прикарпаття з Івано-Франківська у контрольному матчі.

Єдиний гол у Львові для господарів поля забив новачок команди Олександр Климець.

Товариський матч
Львів, стадіон Україна
12 серпня

Карпати Львів – Прикарпаття Івано-Франківськ 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Климець

Карпати: Фастов (Льопка, 46), Болденков (Махнєв, 46), Приймак (Дуць, 46), Лень (Ломницький, 79), Чачуа (Ткачук, 46), Рябов (Шах, 73), І. Когут (Галенков, 46), Климець (Репета, 46), Кожанов (Сидун, 55), Тлумак (Катрич, 84), М.Когут (Тарануха, 46).

Прикарпаття: Піцан, Писко, Француз, Матушевський, Савошко, Оринчак, Кузьмин, Бучакчийський, Рудюк, Тітаєвський, Барчук.

Запасні: Герич, Сердюк, Дитко, Хома, Геник, чотири гравці на перегляді.

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