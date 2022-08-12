Наразі Ла-Ліга розглядає документацію

Джерело - The Athletic.

Барселона вірить, що зможе зареєструвати Роберта Левандовського, Рафінью, Андреаса Крістенсена та Франка Кесс'є після активації свого четвертого "економічного важеля".

Про це повідомляє The Athletic.

Новачок Жюль Кунде не буде зареєстрований і не зможе зіграти з Райо Вальєкано в першому турі Ла-Ліги в суботу ввечері.

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Наразі Ла-Ліга розглядає документацію, рішення очікується пізніше сьогодні. Якщо вони затвердять важіль, не очікується жодних проблем із реєстрацією чотирьох гравців.

Однак реєстрація Кунде залежить від скорочення зарплати та продажу інших гравців.

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Піке повідомив Барселоні, що він готовий знизити свою зарплату в цьому сезоні, щоб допомогти клубу зареєструвати нових гравців.