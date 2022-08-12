Барселона продала на 100 млн євро акцій Barça Studios

Барселоні довелося швидко оформляти ще одну угоду, щоб зареєструвати усіх гравців до старту чемпіонату Іспанії

Барселона продала ще 24,5% аудіовізуального бізнесу Barça Studios компанії Orpheus Media.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Сума угоди становить 100 млн євро. Для реєстрації новачків та гравців, які підписали нові контракти, потрібно, щоб Ла-Ліга схвалила цю угоду.

Це вже четвертий фінансовий важіль, який клуб застосував цього літа. Раніше Барса двома траншами продала 25% телеправ на 25 років за 607,5 млн євро і 24,5% Barça Studios компанії Socios.com за ті ж таки 100 млн євро.

Барселона відкриє новий сезон вже завтра (13 серпня) домашнім матчем проти Райо Вальєкано.

Нагадаємо, Челсі готовий підписати де Йонга та Обамеянга в Барселони.