Манчестер Юнайтед презентував третій комплект ігрової форми.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Екіпірування виконане в нестандартному для "червоних дияволів" кислотно-зеленому кольорі. Відзначається, що форма на 100% складається із перероблених матеріалів (пластикових відходів).

"Ми з гордістю презентуємо нову третю форму Манчестер Юнайтед, в якій вперше представлено унікальний дизайн у ефектній зеленій кольоровій гамі.

Футболка справді приваблива, вона відрізняється від наших комплектів форми завдяки яскравості та цікавому геометричному малюнку. Комір з круглим вирізом виконаний у ефектному графічному дизайні, натхненному культурою моди 1990-х років.

Цей комплект доповнює основні комплекти форми, які чудово виглядають не лише на полі, а й за його межами", — йдеться в повідомленні пресслужби клубу.