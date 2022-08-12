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Манчестер Юнайтед представив третій комплект форми

Сьогодні 15:55 215 0
Незвичний комплект форми для МЮ
Манчестер Юнайтед представив третій комплект форми
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед

Джерело - manutd.com.

Манчестер Юнайтед презентував третій комплект ігрової форми.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Екіпірування виконане в нестандартному для "червоних дияволів" кислотно-зеленому кольорі. Відзначається, що форма на 100% складається із перероблених матеріалів (пластикових відходів).

"Ми з гордістю презентуємо нову третю форму Манчестер Юнайтед, в якій вперше представлено унікальний дизайн у ефектній зеленій кольоровій гамі.

Футболка справді приваблива, вона відрізняється від наших комплектів форми завдяки яскравості та цікавому геометричному малюнку. Комір з круглим вирізом виконаний у ефектному графічному дизайні, натхненному культурою моди 1990-х років.

Цей комплект доповнює основні комплекти форми, які чудово виглядають не лише на полі, а й за його межами", — йдеться в повідомленні пресслужби клубу.

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Раніше повідомлялося, що Ікарді може перейти у Манчестер Юнайтед.

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