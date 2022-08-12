Тен Гаг хоче підписати у Манчестер Юнайтед вінгера Челсі

Манчестер Юнайтед може підписати півзахисника Челсі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг провів зустріч з керівництвом клубу, на якій заявив про бажання оформити трансфер вінгера Челсі Хакіма Зієша.

Про це інформує Manchester Evening News.

Фахівець вважає марокканця хорошою альтернативою для Антоні з Аякса, про перехід якого МЮ не вдалося домовитися через занадто високу ціну у 80 млн євро. Відзначається, що раніше манкуніанці підтримували тен Гаґа на трансферному ринку, але випадок із Зієшем може стати виключенням.

До цього клуб намагався підписати форвардів Беньяміна Шешка та Тімо Вернера, але вони обоє прийняли пропозицію Лейпцига.

У 23 матчах минулого сезону АПЛ Зієш забив 4 голи та зробив 3 асисти.

Нагадаємо, Хакіма пов'язують з переходом у Мілан після не надто вдалого періоду в Челсі.