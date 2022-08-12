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Нива переглядає 8 потенційних новачків

Сьогодні 10:10 241 0
Нива готує підсилення складу перед стартом наступного сезону
Нива переглядає 8 потенційних новачків
#Нива Тернопіль, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Футбольні трансфери

Джерело - sportarena.com.

На перегляді у тернопільській Ниві одразу вісім потенційних новачків.

Про це повдіомляє sportarena.com.

Підсилити команду Першої ліги можуть: захисник Петро Долгов та нападник Данило Сухоручко (Чорноморець), захисник Олег Береза ​​та атакувальний півзахисник Андрій Бей (Карпати Галич), захисник Володимир Киричук (ВПК-Агро), хавбек Арсентій Дорошенко (ФК Краматорськ), (МФА Мункач) та захисник Олег Соколов (Лівий берег).

Киричук, Сухоручко, Дорошенко, Бей та Соколов зіграли у контрольному матчі Ниви проти Престижа (6:1). При цьому Дорошенко, Соколов та Сухоручко відзначились забитими м’яча.

Минулого сезону у підсумковій турнірній таблиці Першої ліги Нива посіла п’яте місце. Нива вже офіційно підтвердила участь у новому сезоні ПФЛ.

Раніше повідомлялося, що Нива може отримати нового інвестора.

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