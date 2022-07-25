Нива може отримати нового інвестора

Джерело - sportarena.com.
У тернопільської Ниви може з’явитися новий інвестор. Він пов’язаний із футболом і вже мав успішний проєкт.
Про це повдіомляє sportarena.com.
Днями Нива офіційно підтвердила участь у новому сезоні ПФЛ. Наступного тижня команда із Тернополя розпочне перший тренувальний збір.
Футбольний сезон 2021/22 в Україні завершився достроково через вторгнення російських військ на територію країни. У підсумковій турнірній таблиці Першої ліги Нива посіла п’яте місце.
У новому сезоні Першої ліги попередньо зіграють 16 команд. Орієнтовний початок чемпіонату – 27 серпня.