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Нива може отримати нового інвестора

Сьогодні 09:27 299 0
Він пов'язаний із футболом
Нива може отримати нового інвестора
#Нива Тернопіль

Джерело - sportarena.com.

У тернопільської Ниви може з’явитися новий інвестор. Він пов’язаний із футболом і вже мав успішний проєкт.

Про це повдіомляє sportarena.com.

Днями Нива офіційно підтвердила участь у новому сезоні ПФЛ. Наступного тижня команда із Тернополя розпочне перший тренувальний збір.

Футбольний сезон 2021/22 в Україні завершився достроково через вторгнення російських військ на територію країни. У підсумковій турнірній таблиці Першої ліги Нива посіла п’яте місце.

У новому сезоні Першої ліги попередньо зіграють 16 команд. Орієнтовний початок чемпіонату – 27 серпня.

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