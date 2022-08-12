Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи 2022/23 з футболу.
Партизан не переміг команду АЕК Ларнака. То ж за сумою двох матчів АЕК Ларнака вийшов до наступного етапу і зіграє проти СК Дніпро-1.
Гол: 1:0 - 54 Хостікка
Перший матч 2:0
Словацко (Чехія) - Фенербахче (Туреччина) 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Дурсун, 1:1 - 58 Шашінка
Перший матч 0:3
Цюрих (Швейцарія) - Лінфілд (Північна Ірландія) 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 11 Авдіджай, 2:0 - 26 Авдіджай, 3:0 - 84 Сантіні
Перший матч 2:0
Дюделанж (Люксембург) - Мальме (Швейцарія) 2:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Тирау, 0:2 - 52 Тойвонен, 1:2 - 56 Хаджі, 2:2 - 61 Сінані
Перший матч 0:3
Партизан (Сербія) - АЕК Ларнака (Кіпр) 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Гомес, 1:1 - 51 Дюрчо, 2:1 - 54 Гомес, 2:2 - 57 Фараі
Перший матч 1:2
Слован (Словаччина) - Олімпіакос (Греція) 2:2 (пен 3:4) (0:0, 1:1, 1:0, 0:1)
Голи: 0:1 - 54 Цінкернагель, 1:1 - 90+4 Шапоньїч, 1:2 - 101 Камара, 2:2 - 108 Грін
Перший матч 1:1