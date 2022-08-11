Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 визначився з трансферною ціною на форварда Артема Довбика.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Клуб готовий продати футболіста у європейський клуб за 12 мільйонів євро. Ціна ж для Динамо значно вища. Конкретну суму Бурбас не назвав.

Також, за даними джерела, Болонья і Торіно продовжують цікавитись українцем, але вони не готові платити за нього понад 6 мільйонів євро. Також ним зацікавилась Салернітана, цей клуб також не готовий плати за нього стільки, скільки хоче Дніпро-1.

Раніше коментатор Віктор Вацко повідомив, що Динамо відмовилось купувати Довбика за 12 мільйонів євро.