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Дніпро-1 повісив цінник на Довбика для європейських клубів

Вчора 21:55 338 0
Дніпро-1 повісив цінник на Довбика для європейських клубів
#СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 визначився з трансферною ціною на форварда Артема Довбика.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Клуб готовий продати футболіста у європейський клуб за 12 мільйонів євро. Ціна ж для Динамо значно вища. Конкретну суму Бурбас не назвав.

Також, за даними джерела, Болонья і Торіно продовжують цікавитись українцем, але вони не готові платити за нього понад 6 мільйонів євро. Також ним зацікавилась Салернітана, цей клуб також не готовий плати за нього стільки, скільки хоче Дніпро-1.

Раніше коментатор Віктор Вацко повідомив, що Динамо відмовилось купувати Довбика за 12 мільйонів євро.

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