Лучкевич: У Лізі Європи до останнього боротимемося за команду і країну

Захисник Дніпра-1 Валерій Лучкевич вважає, що команда провела хороші збори у рамках підготовки до наступного сезону.

Про це заявив сам футболіст.

"Я вважаю, що ми дуже добре провели збори. Всі викладалися на сто відсотків, віддавалися на тренуваннях і у спарингах. Звичайно, що прагнули завершити збори перемогою, але зіграли 3:3. Гарний суперник у нас був. Також відзначу і весь наш персонал, який дуже добре себе проявляв - усі були молодці. Особливо дякую за все Івану Андрійовичу.

Наскільки взагалі можливо було сконцентруватися на зборах, коли у країні війна? Знаєте, коли ти сидиш вдома і нічим не можеш допомогти, і коли ти тут на зборах займаєшся улюбленою справою, то розумієш для чого це ти робиш, а це для того, щоб люди не забували, що у нашій країні триває війна, і ми це пам’ятаємо у кожній грі і на кожному тренуванні. І те, що ми зараз робимо - значно краще, ніж просто сидіти вдома.

Настрій дуже позитивний, адже ми цього довго чекали. Ми зараз чекаємо на нашого суперника, хто саме ним стане. Будемо готуватися, і я можу сказати на усі сто відсотків, що кожен, хто вийде на футбольне поле бути битися до останнього - за команду і за країну", - зазначив Лучкевич.