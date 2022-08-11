В Африці планують створити Суперлігу

Президент Конфедерації африканського футболу Патріс Моцепе оголосив про створення Африканської Суперліги, учасникам якої обіцяють призові у розмірі 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Проєкт розроблявся з того часу, як його вперше запропонував президент ФІФА Джанні Інфантіно на початку 2020 року. Моцепе пообіцяв спонсорство та прибуток, раніше нечуваний для африканського футболу.

Суперліга дозволить клубам платити найкращим талантам зарплату, яка буде відповідати зарплаті в Європі, а отже, дозволить африканським командам утримувати своїх найкращих гравців.

Суперліга, яку, ймовірно, назвуть Африканською футбольною лігою, щоб відмежувати її від негативних асоціацій з Європейською Суперлігою, матиме 24 команди та почнеться в серпні наступного року.

Вона матиме 100 мільйонів доларів призових, з них 11,6 млн доларів для переможця. Переможець африканської Ліги чемпіонів заробляє 2,5 мільйона доларів. CAF також має намір виплачувати кожній африканській футбольній асоціації по 1 мільйону доларів щорічно з доходів ліги.

Невідомо, чи CAF сформував список клубів, але вони будуть з 16 різних країн, максимум по три з країни.

Спочатку вони зіграють у груповому змаганні, поділеному на три групи по вісім клубів, а потім перейдуть до американської системи плей-оф, де будуть вайлд-карди.