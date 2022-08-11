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Чурко: Сподіваюся, створимо ще більше нагод у матчі проти Університаті

Сьогодні 12:12 153 0
В'ячеслав Чурко прокоментував матч проти Університаті
Чурко: Сподіваюся, створимо ще більше нагод у матчі проти Університаті
#Ліга конференцій, #В’ячеслав Чурко

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря готова до матчу-відповіді 3-го раунду відбору Ліги конференцій проти Університаті Крайової.

Про це розповів хавбек луганського клубу В'ячеслав Чурко.

"Думаю, що однозначно матч буде важким. Але, на мою думку, у нас фізичний стан кращий, оскільки суперник грав три дні тому. Крім того, ми минулого тижня перемогли. Морально це допоможе. Команда добре почувається. Невелика втома після першого матчу пройшла, і ми готові до нового поєдинку. Ми готувалися плідно. Проводили товариські матчі на зборі. Думаю, що рахунок у першому поєдинку був замалий. Ми хотіли забити ще, але не все виходило, десь не вистачило фарту. Сподіваюся, що у другому матчі створимо ще більше моментів і зможемо їх реалізувати", - заявив Чурко.

Початок матчу о 20:30.

Нагадаємо Зоря оголосила про трансфер нападника Динамо.

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