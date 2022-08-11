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Ван Леувен: Зоря готова зберегти перевагу

Сьогодні 11:13 171 0
Патрік ван Леувен розповів про очікування від матчу-відповіді проти румунського клубу Університатя
Ван Леувен: Зоря готова зберегти перевагу
#Зоря, #Ліга конференцій, #Патрік ван Леувен

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря готова зберегти перевагу здобуту у першому матчі Ліги конференції проти Університаті.

Про це розповів головний тренер луганського клубу  Патрік ван Леувен.

"Наш суперник чемпіонат своєї країни розпочав, а ми ще ні. У нас все добре, усі футболісти тренувалися в повному обсязі. Ми вважаємося лідерами, адже отримали перемогу у першому поєдинку. Тепер команда налаштована зберегти перевагу і пройти далі. Ми для цього готуємося, тренуємося кожного дня. Звичайно, ця гра буде мати інший характер. Ми готові до цього і упевнені у власних силах і власному сценарії. Ми не дивимося на інших, а готуємося перемагати", - сказав ван Леувен.

Початок матчу о 20:30.

Нагадаємо Зоря оголосила про трансфер нападника Динамо.

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