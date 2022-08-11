Колишній директор Манчестер Юнайтед спробує викупити клуб у Глейзерів

Манчестер Юнайтед може змінити власника

Колишній директор Манчестер Юнайтед Майкл Найтон, який був близький до покупки клубу в 1980-х роках, підтвердив, що він планує знову спробувати купити клуб в братів Глейзерів.

Про це розповів сам

"Зараз МЮ — клуб у кризі, і ми всі знаємо причину цього. В Юнайтед бездарні і відверто нікчемні власники, які мало знають про футбол. Клубу потрібний власник, і це моя мета, і це мої цілі. Я досягаю хороших результатів, продовжую спілкуватися з людьми, у мене є обіцянки та хороші фінанси. Зараз ми працюємо над документом про пропозицію. Мій намір полягає в тому, щоб представити цим власникам законну, потужну та комерційну пропозицію, щоб довести: "Вам пора йти, тому що ваш час минув". І, відверто кажучи, уболівальникам у всьому світі вже досить цього. Захоплююче відчуття нового сезону, яке є у всіх нас, і те хвилювання, яка є, усе лопнуло, коли ми побачили гру проти Брайтона. Клуб перебуває в кризі, і він залишатиметься в кризі, поки ми маємо цих власників. Потрібно позбавити наш футбольний клуб від Глейзерів, тому що у них був шанс, час вичерпався, і ми дійсно пережили 17 років розчарування. Їм пора піти", — сказав Найтон.

Нагадаємо, що основним власником клубу був Мальком Глейзер, який отримав повноцінний пакет акцій МЮ у 2005 році. Після його смерті клубом керує його родина.